Le Bus Palladium est de retour... et vous allez (vraiment) pouvoir y passer la nuit !

La nuit parisienne connaîtra bientôt une nouvelle sortie par KO. Ou le renouveau d’un lieu de fête mythique, plébiscité par Serge Gainsbourg ou Mick Jagger dans les années 60-70 : le Bus Palladium. Par KO, comprendre Studio KO, duo d’architectes derrière le magnifique musée Saint-Laurent à Marrakech, chargé d’imaginer l’aménagement 2.0 du 6 rue Pierre Fontaine, après que le club a été entièrement rasé l’an dernier. Sans qu’il ne soit question de faire tout à fait table rase du passé.

35 chambres et une salle de concert

Détenteur des clés, le groupe hôtelier Chapitre Six (Hôtel Hana, Hôtel des Académies et des Arts, Monsieur Aristide…) a fait le choix de conserver le nom de Bus Palladium pour ce nouveau pied-à-terre cinq étoiles, comprenant 35 chambres et suites. Côté look, le spot veut rendre hommage aux heures de gloire du club avec une DA "sensuelle et hédoniste" inspirée des années 1960.

Si on savait qu’un projet d’hôtel de luxe se profilait à l’horizon, on est heureux d’apprendre que celui-ci inclura une salle de concert de 200 places (plus petite que la Maroquinerie) à l’esprit populaire et avant-gardiste, dont la programmation s’engage à respecter l’ADN originel du lieu. C’est ce qu’on verra en septembre 2025, quand on aura enfin fini d’attendre le Bus !