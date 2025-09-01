Paris

Le Cadoret est mort, vive le Cadoret !

Le bistrot bien-aimé de Belleville renaît déjà sous la houlette du trio de Buttes Snack Bar.

© Le Cadoret
Le 21 juin 2025, le Cadoret de Léa et Louis-Marie Fleuriot baissait le rideau et Belleville avait le cafard. À partir du mardi 2 septembre, le Cadoret version Pierre Forest, Benoît Baud et Clément Vezat va s’éveiller de nouveau pour le premier café du matin. Les trois associés aux manettes du Buttes Snack Bar, à cent mètres de là, sont en effet devenus les nouveaux tauliers du bistrot bellevillois.
« On était très copains avec Léa et Louison, explique Benoît Baud, nous ne sommes pas tout à fait de la même génération mais on partage la même vision de la restauration. » Le trio cherchait une deuxième affaire et rêvait d’un bistrot… Le Cadoret a quasiment été vendu pour eux !

Le même mais différent

Au menu ? Un peu de changement et beaucoup de continuité. La salle a bénéficié d’un gros coup de frais estival mais l’esprit bistrot reste intact. « On a repris les horaires de l’ancien Cadoret, on travaille avec les mêmes fournisseurs de légumes, de volaille ou de café mais on en avait déjà beaucoup en commun chez Buttes ! » raconte Benoît Baud.

Alice Newman, venue de l’Auberge de la Roche, s’empare de la cuisine pour des assiettes dans la lignée de l’ancien Cadoret, du terroir français avec un twist. La formule à 25 € du midi, réalisée à quatre mains avec Clément Vezat, fait son retour triomphal. Et le soir, la cheffe a carte blanche dans une ambiance plus restaurant avec des assiettes surtout pas à partager (on n’est plus en 2023) !
Émilie Bouchet (passée par Soces), elle, va s’occuper des vins. Au final, une adresse très complémentaire de Chez Buttes qu’on va tester rapido.

Où ? 1 rue Pradier, Paris 19e
Quand ? A partir du 2 septembre. Dès 8 h 30 du mardi au samedi

Par ici pour les meilleurs bistrots de Paris

