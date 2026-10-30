Le Centre Pompidou (et ses tuyaux) vient d'être inscrit aux monuments historiques

Le lieu, critiqué pour son esthétique industrielle lors de son ouverture en 1977, aura fait du chemin dans l’imaginaire parisien.

En chantier pour encore quatre ans, et complètement vidé de ses œuvres, le bâtiment du Centre Pompidou ainsi que sa piazza en pente douce viennent d'être inscrits au titre des monuments historiques par arrêté du préfet d’Île-de-France le 23 octobre. Une inscription qui permettra de préserver un ensemble déjà labellisé « architecture contemporaine remarquable ».

Le lieu, inauguré en 1977, aura fait du chemin dans l’imaginaire parisien. Conçu par Renzo Piano, Richard Rogers et Gianfranco Franchini, avec le bureau d’ingénierie Ove Arup & Partners, il a été critiqué pour son esthétique industrielle et qualifié de « raffinerie de pétrole » ou de « Notre-Dame des tuyauteries ».

Mais à l’intérieur, le Centre Pompidou, dédié à l’art moderne et contemporain, a mis tout le monde d’accord, attirant plus de 3 millions de visiteurs par an (chiffres 2024), avec ses œuvres incontournables, ses expositions événementielles et ses fêtes le soir, dont la dernière, Because Beaubourg, en octobre 2025, est entrée dans l’histoire culturelle de Paris.

Sa réouverture est prévue pour 2030 après des travaux qui vont améliorer son accès pour les personnes à mobilité réduite et réduire sa consommation énergétique de 40 %.