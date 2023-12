Le champion du monde de l’œuf mayo est notre bistrot préféré du 5e

“Et l’œuf gagnant est…” Pour sa cinquième édition, qui s’est déroulée lundi 4 décembre à Ground Control à Paris, l’Association pour la sauvegarde de l’œuf mayonnaise (ASOM) a sacré Maxime Plateau, d'Au Moulin à Vent, champion du monde de l’œuf mayo 2023 ! Notre bistrot bien aimé du 5e a remporté de haute lutte la compétition devant 17 candidats venus de France, de Belgique et du Luxembourg. Il succède ainsi à la Grande Brasserie (en 2022), la Rôtisserie d’argent (en 2021), le Bouillon Pigalle (en 2019) et le Griffonier (en 2018). Autant dire une domination de la tête (d’œuf) et des épaules des adresses parisiennes ! Sa recette agrémentée de pickles de chou rouge a conquis le jury, devançant le Vaillant et le Bel Horizon, auberge du Chambon-sur-Lignon. Et ils s'affichent à un petit 6€ à la carte !



Une recette de grand-mère

L’ASOM, créée par Claude Lebey en 2010, a été relancée depuis 2018 par un quatuor de férus de calories : l’avocat Vincent Brenot, le journaliste Gwilherm de Cerval, Pierre-Yves Chupin, président des Éditions Lebey, et Sébastien Mayol, taulier du bistrot Oh Vin Dieu !.

Selon les préconisations de Claude Lebey (héritées de sa grand-mère !), l’œuf doit présenter un jaune onctueux et une mayo "souple, nappante et servie en quantité suffisante pour recouvrir tout ou partie de l'œuf, avec un petit surplus permettant de la saucer". Parce que, avouons-le, finir la mayo sur du pain, il n’y a rien de meilleur !