Le chocolatier Pierre Marcolini fait don du stock de ses boutiques aux Hôpitaux de Paris

Dans la mouvance de son confrère Jacques Genin, le chocolatier belge Pierre Marcolini a offert jeudi tout le stock de ses boutiques parisiennes (rue de Seine, rue Scribe, rue Saint-Honoré) au personnel soignant des Hôpitaux de Paris. Chocolats, confiseries, et pâtisseries de voyage… Une belle action solidaire rendue possible grâce à En Première Ligne, géniale plateforme digitale mettant en relation toutes celles et ceux qui souhaitent apporter leur aide aux travailleurs du front contre le Covid-19.