Le Cinéma en plein air de La Villette fait le plein de nouveautés

Du 23 juillet au 17 août, la prog du ciné en plein air de La Villette célèbre la musique et les corps. Pour l’occasion, on a sélectionné nos cinq films préférés !

Après une pause pour cause de JO, le Cinéma en plein air de La Villette revient à la maison, poser transats et écran géant sur la pelouse à côté de la Grande Halle. Et sans crier gare, cette 34e édition déboule avec quelques nouveautés bienvenues. Ainsi, la nouvelle technologie LED de l’écran offre une image bien plus lumineuse qui ne demande plus d’attendre la nuit pour être visible confortablement.

Du coup, le festival inaugure cette année une séance dès 18h pour petits et grands (Mars Attacks ! de Tim Burton ; Chicken Run de Peter Lord et Nick Park…) et une deuxième séance enchaîne à 21h (soit un gain d’une bonne heure et demie par rapport aux années précédentes). Fini le stress de rater le dernier métro !

Le thème de ces toiles sous les étoiles pour 2025 ? Corps et accords, avec donc des œuvres axées sur la danse et la musique, mais aussi sur le genre et l’acceptation de soi. Petite sélection d’immanquables pour cette année.



Barbie de Greta Gerwig (2023)



Barbie, qui devient peu à peu humaine, doit quitter le monde parfait de Barbieland pour comprendre ce qui lui arrive. Avec ce film de commande autour du célèbre jouet, Greta Gerwig livre un brûlot anti-patriarcal rose bonbon porté par une BO dorée sur tranche (Dua Lipa, Charli XCX, Lizzo…).

Quel jour et à quelle heure ? Le 25 juillet à 21h.



Une étoile est née de George Cukor (1955)



Une modeste chanteuse est découverte par un vieil acteur alcoolique qui la propulse au sommet. Sur une trame de conte de fées, cette tragédie musicale, sombre et novatrice, s’impose comme un classique absolu.

Quel jour et à quelle heure ? Le 27 juillet à 21h.



New York, New York de Martin Scorsese (1977)





Les trajectoires croisées d’un saxophoniste et d’une chanteuse de music-hall dans le New York des années 50. Une comédie musicale somptueuse et magistrale en hommage à l’âge d’or du genre, qui oscille entre le drame et la féerie.

Quel jour et à quelle heure ? Le 2 août à 21h



Hairspray de John Waters (1988)



Dans le Baltimore des années 60, Tracy, jeune fille obèse, parvient à s’imposer dans une célèbre émission de danse. Délaissant la provo tous azimuts de ses débuts, John Waters livre ici une critique futée de la petite bourgeoisie américaine, emballée dans un feel-good movie pastel.

Quel jour et à quelle heure ? Le 7 août à 21h



Priscilla, folle du désert de Stephan Elliott (1995)



Deux travestis et une femme trans se lancent dans la traversée en bus de l’Australie pour aller se produire dans un casino au milieu du désert. Ce road-movie kitsch et provocant, sorte d’anti-Mad Max queer, égrène les situations surréalistes et en profite pour faire passer un message de tolérance (toujours d’actualité).

Quel jour et à quelle heure ? Le 15 août à 21h