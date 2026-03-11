Le cinéma Louxor organise une rétrospective de tous les films hongkongais de Wong Kar-wai

L’occasion de se replonger dans l’œuvre du maître avant de binge-watcher sa nouvelle série “Blossoms Shanghai”.

Alors que vient de sortir sa première série télé Blossoms Shanghai, qui replonge dans le Shanghai des années 1990, le cinéma Louxor et la société de production The Jokers Films rendent hommage à Wong Kar-wai avec un cycle de projections de l'intégralité de ses films tournés à Hong Kong (tous sauf son incursion américaine My Blueberry Nights en fait), dans des versions restaurées en 4K.

Du 11 au 24 mars, dix films seront diffusés, des débuts fracassants d'As Tears Go By en 1988 jusqu'à The Grandmaster en 2013, retraçant l'évolution d'un cinéaste devenu une référence mondiale du cinéma d'auteur. Trois séances seront présentées par le critique et réalisateur Thierry Jousse : In the Mood for Love le samedi 14 mars à 16h30, 2046 le même soir à 19h, et Happy Together le jeudi 19 mars à 19h.

L’occasion de s’imprégner la rétine d’images de ruelles hongkongaises, une fascination qui n’a jamais quitté le cinéaste, même sur sa nouvelle série tournée dans sa ville de naissance : “En filmant Shanghai, j’ai inévitablement trouvé le reflet du Hong Kong des années 1990.”

Quand ? du 11 au 24 mars,

Où ? 170 boulevard de Magenta, Paris 10e.

Combien ? 6-11 €.