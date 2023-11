Le club Virage balance en loucedé la date de lancement de sa troisième édition

Le printemps est déjà là ! Si les soirées à l’air libre ont disparu depuis plusieurs semaines de la surface de la capitale, l’un des lieux phares de la saison écoulée a d’ores et déjà signifié son retour dans l’game. Dans une vidéo récap de l’été publiée dimanche 19 novembre sur Instagram, Virage, la friche électronique plantée sous le périph dans le 17e, a lâché sans prévenir la date de lancement de sa troisième saison. Les premiers drifts sur la piste sont attendus pour le vendredi 12 avril 2024, ce qui vous laisse un peu de temps pour acheter vos pointes.

Scéno repensée et prog dans la même veine

Si pour le moment aucun nom n’a encore fuité, on a tout de même réussi à choper quelques infos. Sachez par exemple que la scéno aura droit à un lifting : l’espace alloué au DJ et l’espace pour danser autour seront repensés, avec des surprises. La prog sera toujours usinée par RAG et Benjamin Charvet, respectivement DA de Barbi(e)turix et du Badaboum, et devrait peu ou prou rester dans la même veine.

Celle-ci aura toujours vocation à être paritaire et inclusive, en flirtant dans les méandres des musiques électroniques entre noms ronflants, pépites amenées à briller très fort, labels et collectifs intestables de l’époque. Parmi les 107 événements ayant accueilli 100 000 guincheurs de la saison 2023, on avait par exemple sacrément étiré nos ischios pendant le long marathon de la Marche des fiertés de 24 heures ; le back to back entre les collectifs Kindergarten et Discoquette ; la venue d’Underscope, la plateforme de Brice Coudert, ex-DA de Concrete ; ou la résidence dominicale d’Anetha. Oui, il s’en est passé des (belles) choses et la suite arrive très vite.

Quand ? à partir du vendredi 12 avril 2024.

Où ? 26 rue Hélène-et-François-Missoffe, Paris 17e.