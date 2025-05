Le Cornichon (11e) sort les cotillons : grosse bamboche d’anniversaire pour ce faux rade devenu star du quartier

On aime bien le Cornichon, ce vrai faux café-restaurant pompidolien aux assiettes finaudes et à la déco maline. Mine de rien, cela fait déjà un an que le rade a été ouvert par Paul Henri et Bertrand Chauveau, et pour fêter ça, le duo propose une bamboche aussi régressive que jouissive, le samedi 17 mai.