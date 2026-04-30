Le Cornichon et 19 Saint Roch organisent un dîner en hommage à Antonin Carême, le premier chef moderne

Voilà une collab qui va nourrir le corps comme l’esprit. Le Cornichon et le 19 Saint Roch, deux adresses qui ont reçu quatre étoiles dans leur critique sur Time Out, organisent les 11 et 12 mai prochains un dîner spécial à quatre mains entre leurs deux chefs Bertrand Chauveau et Pierre Touitou.

Le duo a conçu un menu en neuf temps en forme d’hommage à Antonin Carême, figure historique la gastronomie française. Pâtissier remarqué pour sa créativité à ses débuts dans le Paris pré-révolutionnaire – on pourrait même parler de designer culinaire avant l’heure –, il devient le chef cuisinier de Talleyrand, qui le prend sous son aile et fait monter sa cote, avant de servir Napoléon et d’autres grands noms.

Il est crédité de l’invention de la toque, du séquençage des repas, et d’un tas de nouvelles sauces qui ont orienté le goût de l’époque, avant de mourir en 1833 rue Saint-Roch, à deux pas du resto de Touitou. Le menu sera ainsi parsemé de références à son héritage, entre pièce montée, vol-au-vent ou soufflé au fromage. Un dîner déjà historique !

Quand ? lundi 11 et mardi 12 mai 2026.

Où ? 19 rue Saint-Roch, 75001 Paris.

Combien ? 150 €. Réservation ici.

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