Time Out Food & Drink Awards 2026 : le palmarès complet qui fait vibrer les gastronomies du Grand Paris

Et c'est le coup de sifflet final ! La cérémonie des 4ᵉ Time Out Paris Food & Drink Awards au Parc des Princes vient de se terminer et on peut vous livrer le palmarès qui a été présenté en bord de pelouse par Aitor Alfonso et Vincent Royet, le speaker du PSG. Quatorze prix pour décrire un paysage culinaire parisien paritaire et divers, solidaire et inventif.

Le meilleur restau est attribué à Mantra du chef malaisien Manogeran Shasitharan et de son associé Jonathan Caron. Le meilleur bar à cocktail échoit à Abstract de Remy Savage. Le meilleur bistrot tombe dans la poche de Patine de Julien Chevallier et Emma Rajaud. La meilleure fusion irradie depuis les cuisines d'Elbi d'Omar Diab. La meilleure pause déj se déguste à Saint-Ouen chez Fine Fleur de Fleur Godard. Le meilleur gastro de quartier est décerné à Vivide de Michelle Primc et Jérémy Grosdidier. La meilleure vibe se vit au Bunker de Mya Plunket et Rio Bayani. La meilleure pizza est cuisinée chez Acid Lactic, le projet commun de Valentin Orgeas, Dammi Welianga, Cyrille Renault, David Bellion et Johan Delpuech. Le meilleur apéro se sirote au Coyote de Marine Gora. Le meilleur casse-dalle s'avale chez Hitonigiri de Hitomi Parsi et Aiko Mitsutake.

Quatre prix spéciaux ont également été remis durant la cérémonie.

Le prix de l'engagement honore les initiatives solidaires qui passent par l'assiette. Il a été attribué à Bake for Palestine pour ses repas qui permettent depuis plus de deux ans de lever des fonds pour aider les habitants de Gaza.

Le prix PSG for Communities célèbre celles et ceux qui, dans le monde de la gastronomie, soutiennent les valeurs cardinales du PSG : solidarité, entraide et générosité. Il a été donné par Fabien Allègre du PSG à la Rue du Goût Perdu, le projet de restaurant gastronomique éphémère dans les quartiers porté par Yassine Abdelmalek, Malik Fall, Oussama Nasredine et Okenadray Zehia.

Le prix de la relève rend hommage aux adresses parisiennes qui, reprises par les enfants des fondateurs, continuent de régaler les foules. Un trio d'institutions repart avec le prix : Chez Mamane, Lao Siam et Ozlem.

Le prix du sommelier met en lumière cette nouvelle génération de passeurs de vins et de terroirs qui anime les restaurants. Allan Fournier, à la fois danseur et sommelier chez Déviant, en est la preuve tourbillonnante.

Rendez-vous en 2027 pour les prochains Time Out Food & Drink Awards !