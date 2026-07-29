Le DJ français Kavinsky, révélé par « Nightcall », est mort à 50 ans

Le DJ français Vincent Belorgey alias Kavinsky a été découvert mort à son domicile parisien, mardi 28 juillet, a annoncé le parquet de Paris. L’artiste de 50 ans était devenu une des figures de la scène électronique française depuis le succès de son titre « Nightcall », coproduit par Guy-Manuel de Homem-Christo de Daft Punk.

Le morceau était devenu un hit mondial après avoir été choisi par Nicolas Winding Refn pour la scène d’ouverture de son film Drive avec Ryan Gosling en 2011. Kavinsky avait repris cette chanson avec l'artiste belge Angèle et le groupe Phoenix lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris, en 2024.

Au cinéma, Kavinsky avait notamment incarné Dan, le chef de la bande des Chivers, dans le film Steak de Quentin Dupieux.