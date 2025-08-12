Le DJ Myd organise une fête gratuite au Grand Palais Immersif pour son nouvel album

Depuis le mois de mai et jusqu’au 1er octobre 2025, le Grand Palais Immersif propose CLUBBING, une expo immersive qui plonge au cœur de la nuit électronique, de ses balbutiements jusqu’aux raves d’aujourd’hui.

Une expo qui raconte les petites et grandes histoires du clubbing sur 1 200 m² d’espaces interactifs, et dont la déambulation se termine bien évidemment sur un dancefloor, où vous pouvez danser en face de votre avatar numérique sur un écran géant qui fait tout le tour de la pièce.

C’est sur cette piste de danse du turfu que le DJ parisien Myd organise le 28 août la release party de son nouvel album Mydnight, dont la sortie est prévue le lendemain. Le line-up ? Gardé secret jusqu’au jour J, mais on se doute qu’il y aura quelques-uns de ses copains d’Ed Banger, le label culte parisien mené par Pedro Winter.

© Myd

Et pour encore plus d'immersion, le collectif Tweak Soundsystem amènera ses énormes murs d’enceintes au Grand Palais Immersif pour entourer les danseurs (on vous avait déjà parlé de la façon dont ils redéfinissent la manière de danser en club dans cet article).

Et en plus, c’est gratuit ! Même au mois d’août, ça risque de partir très vite, donc rendez-vous rapidement sur ce lien pour vous préinscrire. Ensuite, il suffira d’ajouter un vœu à votre liste pour la pluie d’étoiles filantes de la semaine !

Où ? Grand Palais Immersif, 110 rue de Lyon, Paris 12e.

Quand ? jeudi 28 août, de 19h45 à 2h.

Combien ? gratuit, sur réservation.