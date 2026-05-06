Le festin solidaire qui régale Paris revient au Mazette

Pour la sixième année, le banquet Cheffes ! revient faire du bien aux ventres et aux âmes. Cette grande tablée va réunir sur le Mazette une bonne vingtaine de cheffes, vedettes ou valeur montante, mais toutes bénévoles, qui vont cuisiner leur plat signature pour un menu gastronomique en 5 temps (avec option végétarienne possible évidemment). Imaginé par l’association Ernest, ce festival qui coûte 35 ou 45€ représente un savoureux moyen de lever des fonds pour son activité d'aide alimentaire pour les plus précaires.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ernest Circuit Court Solidarité (@helloernest)

Cette année, le casting réunit par exemple Sarah Chougnet-Strudel de Regain à Marseille, Carrie Solomon de Chez Carrie, Marie-Anna Delgado de Paloma, Marine Gora du Coyote (viendra-t-elle avec sa médaille de l’award 2026 de meilleur apéro ?) ou Romane Piperno et Clara Delubac d’Ostara… Bref, une bonne tranche de nos adresses favorites. Comme chaque année elles seront aidées par des commis d’un jour. L’année dernière l’événement avait réuni 800 personnes. Impossible de faire moins cette année !

Où ? 69 port de la râpée, 75012 Paris

Quand ? les 17 et 18 mai (service de 18h à 21h et de 21h à 23h).

Combien ? 45€

Réservation ici