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Le festin solidaire qui régale Paris revient au Mazette

Le banquet féministe et gastronomique au profit de l’association Ernest revient pour une édition toujours aussi joyeuse et engagée.

Antoine Besse
Écrit par
Antoine Besse
Responsable des rubriques restaurants et bars
Banquet solidaire
© Rémy Golinelli
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Pour la sixième année, le banquet Cheffes ! revient faire du bien aux ventres et aux âmes. Cette grande tablée va réunir sur le Mazette une bonne vingtaine de cheffes, vedettes ou valeur montante, mais toutes bénévoles, qui vont cuisiner leur plat signature pour un menu gastronomique en 5 temps (avec option végétarienne possible évidemment). Imaginé par l’association Ernest, ce festival qui coûte 35 ou 45€ représente un savoureux moyen de lever des fonds pour son activité d'aide alimentaire pour les plus précaires.

Cette année, le casting réunit par exemple Sarah Chougnet-Strudel de Regain à Marseille, Carrie Solomon de Chez Carrie, Marie-Anna Delgado de Paloma, Marine Gora du Coyote (viendra-t-elle avec sa médaille de l’award 2026 de meilleur apéro ?) ou Romane Piperno et Clara Delubac d’Ostara… Bref, une bonne tranche de nos adresses favorites. Comme chaque année elles seront aidées par des commis d’un jour. L’année dernière l’événement avait réuni 800 personnes. Impossible de faire moins cette année !

Où ? 69 port de la râpée, 75012 Paris
Quand ? les 17 et 18 mai (service de 18h à 21h et de 21h à 23h).
Combien ? 45€
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