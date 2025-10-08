Paris

Le festival Chéries-Chéris revient avec 11 jours de cinéma LGBTQIA+ et 150 films !

En ouverture, le très attendu “Pillion” avec Alexander Skarsgård.

Smael Bouaici
« Queerpanorama » de Li Jun
© « Queerpanorama » de Li Jun
Lancé en 1994, à une époque où l’inclusivité était le cadet des soucis de la production audiovisuelle, le festival du film LGBTQIA+ Chéries-Chéris déroulera sa 31e édition du 15 au 25 novembre 2025 dans les cinémas MK2 Beaubourg, MK2 Quai de Seine et MK2 Bibliothèque. Le programme est gargantuesque, avec 76 longs-métrages (fictions et documentaires) et 80 courts-métrages présentés au fil des 11 jours de l’événement.

En ouverture, on verra le très attendu Pillion, comédie annoncée hilarante réalisée par Harry Lighton avec Alexander Skarsgård en biker gay, et en clôture Julian de la Belge Cato Kusters, sélectionné au TIFF de Toronto. Entre les deux, on pourra notamment découvrir en avant-première Bel Ami de Geng Jun, figure du cinéma indépendant chinois, BOUCHRA, film d’animation signé Orian Barki et Meriem Bennani avec une bande-son de Flavien Berger, ainsi que des documentaires comme Act Up ou le chaos de Pierre Chassagnieux et Matthieu Lère, ou Peaches Goes Bananas de Marie Losier, qui a suivi l’icône queer canadienne.

Des prix récompenseront les meilleurs films dans les catégories fictions, documentaires et courts-métrages. Hors compétition, des séances spéciales patrimoine proposées par Le 7e Genre permettront de revoir des films comme When Night Is Falling de Patricia Rozema ou encore Cabaret-Berlin, la scène sauvage, un documentaire de Fabienne Rousso-Lenoir sur l’histoire des cabarets berlinois de la République de Weimar.

Quand ? du 15 au 25 novembre 2025
Où ? MK2 Beaubourg, MK2 Quai de Seine et MK2 Bibliothèque.
Combien ? Billetterie à venir.

