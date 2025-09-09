Dans une cave de Belleville, ouverture d’un cabaret contemporain proposant musique expé, stand-up et cabaret

Certains et certaines se souviennent peut-être d’avoir fait au début des années 2010 quelques soirées et anniversaires un peu shlags à l’étage du 10 rue Belleville. Aujourd’hui, le Vieux Saumur s’appelle le Saumur tout court, a été entièrement ripoliné, et cette fois, c’est sa cave qui fait l’actualité. C’est là qu’ouvrira le 9 septembre le « cabaret contemporain éclectique FOLIA », comme le décrit Arnaud Guerry, qui a lancé le projet avec Manon Welfringer. Tous deux sont derrière Sport National, , ce collectif ayant programmé des événements dans une tripotée de salles parisiennes (l’International, Quai de Bourbon, Olympic Café…).

Une cave jaugée à 151 places

« Avec FOLIA, on veut créer un lieu de spectacle se plaçant aux avant-postes de la scène parisienne musicale alternative et expérimentale et du cabaret alternatif, et proposer de temps en temps un stand-up revisité », détaille Arnaud Guerry. Pour mener à bien ce projet chamarré dont l'identité visuelle est le fait de Manon Welfringer et Hyacinthe Lesecq, Sport National s’est entouré d’un aréopage d’entités et de personnalités chargées d’animer cette cave jaugée à 151 places. Faustine Guyard de la Maison Furieuse, productrice du corrosif et politique Bal des Putes, sera en charge du cabaret ; Céline Cabioch, entendue sur Nova ou dans la dernière saison du Jamel Comedy Club, s’occupera du stand-up ; et Rafaèle Hugerot aka Forêt, et Nabi, du label Ultracks Records, fileront un coup de main pour la partie clubbing.

© Hyacinthe Lesecq

Mais le cœur du réacteur de FOLIA sera le versant concerts, avec à terme « trois à quatre soirées par semaine », espère Arnaud Guerry, à des prix compris entre « 8 et 15 € ». La prog brandira la carte des musiques les plus curieuses et le premier mois d’exploitation devrait être un bon moyen de capter l’ambiance. On y assistera à la première soirée parisienne (le 11) de l’asso Raeve, qui fera venir Walt McClements, accordéoniste et multi-instrumentiste américain entendu avec Weyes Blood ; une soirée Salade Friday (le 18) autour de la scène expé libanaise ; le live synthé modulaire de Rouge Gorge (le 26) ; ou une carte blanche dominicale de 7h à minuit (ça s’appellerait pas un after, ça ?) filée à Antinote. FOLIA, y a plus qu’à !

Quand ? à partir du 9 septembre 2025.

Où ? Folia, 10 rue de Belleville, Paris 20e.