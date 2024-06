Le festival électronique Contours fait son retour dans un parc de 12 000 mètres carrés aux portes de Paris

Nouvelle ligne au palmarès de Contours. Ultime limite calendaire des raouts de l’été, le festival Contours a annoncé les premiers noms qui s’ébroueront lors de sa 5e édition prévue les 28 et 29 septembre dans les 12 000 mètres carrés du parc des Impressionnistes de Clichy-la-Garenne (en haut à gauche de la carte).

Une visite de toutes les contrées électroniques

Pendant deux jours et sur deux scènes, Contours visitera une bonne partie des contrées électroniques entre visages bien connus, noms plus confidentiels et cartes blanches quotidiennes. Le samedi, écrit en gros en haut du poster, on découvre la pythie de la techno berlinoise Ellen Allien, le Batave Job Jobse, figures du revival trance, et un B2B encore jamais entendu entre la Teutonne Helena Hauff et le local de l’étape Bambounou. La suite a tout aussi bonne trogne avec le masqué Mézigue, pour un live présentant son skeud Qui existe sorti au printemps, ou le set de Vanille, aux flirts stylistiques multiples.

Douce scène Dure Vie

Pour le dimanche, ce sera un peu différent puisque les progs des deux scènes ont été confiées à Dure Vie et Radio Cargo, deux entités bien connues des fuseaux horaires nocturnes. Pour Dure Vie, on a déjà le – substantiel – menu avec la Montréalaise du parti pro-eurodance TDJ, MCR-T, intenable conscrit de l’intestable label berlinois Live From Earth ; ou Olympe4000 et ses selecta syncopantes. Bref, il est temps de rentrer dans le cercle Contours.

Quand ? samedi 28 et dimanche 29 septembre 2024.

Où ? parc des Impressionnistes, 6 rue Gustave-Eiffel, 92210 Clichy-la-Garenne.

Combien ? selon les forfaits (billetterie ici).