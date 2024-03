Le festival parisien de musique expé Sonic Protest revient nous ouvrir l’esprit au mois de mars avec sa dernière édition

C'est un phare qui s'en va. A chaque mois de mars depuis 2003, le Sonic Protest revient faire chavirer les normes musicales établies et ouvrir au pied de biche les synapses du public en honorant les franges les plus curieuses et libres des musiques expé, improvisées, bruitistes et sans-dénominations stylistiques, du 13 au 30 pour cette 20e édition qui investira une dizaine de lieux à Paris et au-delà. Une 20e cuvée qui sera la dernière.

Alors oui, elles sont déjà complètes, mais il semble difficile de ne pas commencer par les deux concerts de Ryoji Ikeda à l’Ircam. Sensei trapéziste des fréquences électroniques, le Japonais présentera pour la première fois en France son album Ultratronics sorti en 2022. Et ça, ça va remuer les infrabasses du core de ses adorateurs.

Dans le reste du programme

Mais pas de panique, le reste du flyer contient beaucoup de bon, de brut et d’intriguant. Comme la soirée où se côtoient la plasticienne/lyriciste Anna Holveck – qui sera présente plusieurs fois – et le Sexton Ming’s Porridge Van, projet de l’inclassable Anglais Sexton Ming ; le passage des impétueux noiseux Suédois de Brainbombs ; les 7e Rencontres autour des pratiques brutes de la musique ; ou la venue des hurluberlus belges de Spagguetta Orghasmmond, dont les titres sonnent comme un groupe de village d’Emilie-Romagne qui aurait mangé un orgue Hammond.

Comme tous les ans, et pour la dernière fois, on finira en donnant le même conseil (qu’on essaye d’appliquer à nous-mêmes) : soyez curieux, sans a priori et laissez-vous guider par le hors-piste musical. Merci le Protest.

Quand ? du 13 au 30 mars 2024.

Où ? dans dix lieux à Paris et province.

Combien ? selon les concerts (billetterie ici).