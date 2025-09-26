Le festival parisien du piment vous embrase bien fort

Pour sa quatrième édition, Paris on Fire, le festival qui met le feu aux joues, prend ses aises. Fini les coins de café des années précédentes (le Floréal, Hoba, A La Folie, …), cette fois, Hot In Here, le collectif chaud de capsaïcine investit tout le Transformateur dans le 20e pour cette journée 100% piment. L’occasion pour Sonia Lounes, l’organisatrice, de lancer son premier livre « J'aime le piment » (Keribus ed) qui retrace l’histoire piquante du capsicum en France.

Scoville lumière

Vous retrouverez aussi les ingrédients qui font le succès du festival : le concours en trois manche (entrée, plat, dessert) du mangeur de bouchées de plus en plus hot, des dégustations de sauces du monde, plus ou moins cousines de la lave et la tombola (pour repartir avec des gourmandises en fusion). On peut aussi y manger des plats voyageur (tortilla électrisée de sauce, pao de queijo, banhmi) à faire couler avec de cocktails bien relevés. Tout cela ambiancé par les sets de Marabou et ses complices. Qui est chaud ?

Quand ? Samedi 18 octobre de 15h à 2h

Où ? Transformateur 4 rue du Guignier, Paris 20

entrée libre