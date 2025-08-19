Le festival Tones of Paris invite la crème de la scène indé sous la nef du 104

Plateforme préférée des amateurs d’aplats et de nouveaux artistes musicaux de qualité, COLORS pose ses valises au Centquatre les 25 et 26 octobre 2025 pour la deuxième édition de son festival Tones Of, deux jours de concerts, talks et ateliers sous la grande nef.

Chanter dans le cube monochrome de COLORS, c’est la promesse d’une audience décuplée pour les artistes qui s’y pressent tous – mais les places sont chères. Et c’est comme ça qu’on sait que la programmation de ce Tones Of, qui vient d’être annoncée, sera de qualité.

Cette année, le festival rassemble des artistes qui ont toutes et tous en commun de regarder loin devant, virevoltant entre R&B, hip-hop, jazz, soul et musique électronique.

Le samedi 25 octobre, les têtes d’affiche seront le rappeur afro Pa Salieu et le batteur cosmique Moses Boyd. On y entendra aussi la soul toute smooth de la chanteuse anglaise Jaz Karis, l’implacable rappeuse de Brixton Cristale ou encore l’iconoclaste chanteuse égyptienne Lella Fadda.

Le dimanche, il ne faudra pas manquer le show des jumelles cubano-parisiennes Ibeyi, ni celui de la chanteuse jordano-palestinienne Zeyne, qui avait illuminé le studio COLORS avec son titre “Ma Bansak” l’an passé. A voir également, le chanteur R&B Leven Kali, qui a travaillé avec Beyoncé sur l’album Renaissance, et le très inspiré collectif ghanéen SuperJazzClub.

Où ? au 104, 5 rue Curial, Paris 19e.

Quand ? samedi 25 octobre et dimanche 26 octobre 2025, 15h-1h.

Combien ? à partir de 57 euros. Billetterie ici.