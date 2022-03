Le Grand Palais et l'Opéra Bastille ouvrent un nouvel espace immersif !

Breaking news ! Le Grand Palais et l’Opéra national de Paris s’associent pour donner vie à un lieu tout beau, tout neuf : le Grand Palais Immersif. Au programme ? De l’art numérique et des expériences inédites.

Exit Tom Holland et Zendaya, il y a un nouveau couple qui va fasciner les foules. Le Grand Palais et l'Opéra national de Paris se sont maqué pour donner naissance à un petit bébé qu’on a hâte de voir grandir : le Grand Palais Immersif, un nouvel espace d’expo 2.0 installé dans une partie de la salle modulable de l'Opéra Bastille.

Spécialisé dans la production, l’exploitation et la diffusion d’expositions numériques, ce spot hérite du meilleur de l’ADN de ses géniteurs, conjuguant la qualité d’expo du Grand Palais à l’aspect immersif de l’Opéra. Et pour faire son entrée dans le paysage culturel parisien (prévue pour septembre), le petit nouveau voit les choses en grand. Intitulée Venise révélée, sa première expo sera réalisée en coproduction avec le Musei Civici de Venise et la start-up Iconem et plongera le visiteur au cœur de la Cité des Doges. Grâce à la numérisation et à la modélisation 3D de Venise – réalisée par Iconem avec la collaboration de la Fondazione Musei Civici di Venezia –, on découvre cette ville unique au monde, au décor dramatique et théâtral, à travers ses palais, son grand canal et sa basilique Saint-Marc. Une mise en scène immersive ultra-réaliste qui permet de voyager en Italie sans mettre un pied dans l’avion.

Et si vous voulez quand même partir en vacances et piquer une tête entre deux expos, le Grand Palais Immersif squatte aussi le Palais de la Bourse de Marseille et propose une expérience interactive et sensorielle pour percer les secrets de la Joconde. Dommage que Tom Hanks n’ait pas pu la visiter avant de tourner dans Da Vinci Code.

Ouverture prévue en septembre 2022.