Le Grand Palais transformé en grotte géante pour une exposition

Intitulée Grottesco, l’exposition consacrée à Eva Jospin rassemble une quinzaine d’œuvres, dont plusieurs réalisées spécialement pour l’occasion. L’artiste y poursuit son exploration de paysages imaginaires où se croisent forêts, grottes et architectures. Le titre renvoie à la redécouverte, à la fin du XVe siècle, des décors de la Domus Aurea à Rome, événement fondateur du terme « grotesque », qui désigne des compositions qui mélangent les éléments végétaux, architecturaux et fantastiques.

Le parcours a été pensé comme une progression qui s’organise autour de motifs récurrents dans l’œuvre de l’artiste : promontoires, ruines, cavités minérales, formes funéraires et espaces boisés. L’exposition présente aussi une série de bas-reliefs brodés où le textile vient prolonger le travail du relief et de la sculpture, ouvrant une nouvelle phase de recherche dans la pratique de l’artiste.