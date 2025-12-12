Inscrivez-vous
Le Grand Palais transformé en grotte géante pour une exposition

Jusqu’au 15 mars, le Grand Palais accueille Grottesco, une exposition d’Eva Jospin qui transforme l’une de ses galeries en vaste paysage de grottes, de forêts et d’architectures imaginaires.

Écrit par
La Rédaction
© Simon Lerat / GrandPalaisRmn
L’année 2025 se termine en beauté au Grand Palais avec deux cartes blanches d’exception données à deux grands noms de l’art contemporain : Claire Tabouret et Eva Jospin. La première, peintre et plasticienne, y introduira son monde ultra-sensible peuplé d’enfants, de larmes et de rouge à lèvres défait. Après avoir réenchanté le palais des Papes (Avignon) ou le château de Versailles, réalisé des scénographies pour Dior et brillé à la Biennale de Venise, la seconde, elle, est invitée à s’emparer des galeries du Grand Palais avec ses monumentales sculptures de carton et broderies d’orfèvre. 

Portrait de Eva Jospin / photo © Laure Vasconi © ADAGP, Paris, 2025

Au Grand Palais, Eva Jospin installe un paysage de grottes et de ruines imaginaires

Intitulée Grottesco, l’exposition consacrée à Eva Jospin rassemble une quinzaine d’œuvres, dont plusieurs réalisées spécialement pour l’occasion. L’artiste y poursuit son exploration de paysages imaginaires où se croisent forêts, grottes et architectures. Le titre renvoie à la redécouverte, à la fin du XVe siècle, des décors de la Domus Aurea à Rome, événement fondateur du terme « grotesque », qui désigne des compositions qui mélangent les éléments végétaux, architecturaux et fantastiques.

Le parcours a été pensé comme une progression qui s’organise autour de motifs récurrents dans l’œuvre de l’artiste : promontoires, ruines, cavités minérales, formes funéraires et espaces boisés. L’exposition présente aussi une série de bas-reliefs brodés où le textile vient prolonger le travail du relief et de la sculpture, ouvrant une nouvelle phase de recherche dans la pratique de l’artiste.

Où ? Grand Palais, 17 avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris
Quand ? Jusqu'au 25 mars 2026

