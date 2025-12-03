Les nouveaux vitraux de Notre-Dame, créés par Claire Tabouret, s’exposent au Grand Palais avant leur installation

Cet hiver, le Grand Palais devient Notre-Dame des arts. Alors que l’excellente expo Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Pontus Hulten (pour laquelle on vous fait gagner des places par ici) coule de paisibles derniers jours, le mois de décembre voit démarrer trois nouveaux shows d’envergure sous l’éclatante verrière, mettant chacun à l’honneur une grande artiste contemporaine. On ira se perdre dans les merveilleux mondes de carton d’Eva Jospin (dès le 10 décembre), applaudir l'œuvre joyeuse et émancipée de Mickalene Thomas, où les femmes noires et l’amour se partagent le rôle-titre (à partir du 17 décembre), et découvrir, avant tout le monde, les futurs vitraux de Notre-Dame de Paris, imaginés par Claire Tabouret.

Du 10 décembre au 15 mars prochains, la peintre française s’illustrera donc dans la galerie 10.2 du Grand Palais avec un ensemble d’esquisses, maquettes (grandeur nature !) et autres travaux préparatoires à la réalisation de six vitraux contemporains pour la cathédrale. Comme si vous pénétriez dans son atelier, l’exposition D’un seul souffle vous emmène dans les coulisses de ce travail colossal (sous tous ses aspects, les baies faisant près de 7 mètres de haut), et encore en cours, avant l’installation in situ des vitraux fin 2026. Le thème de l'œuvre ? La Pentecôte, qui se traduit chez l’artiste par une folle effusion de couleurs, rosaces et une farandole de personnages saints.

En plus de mettre en lumière le travail pictural de Claire Tabouret, l’exposition fait redécouvrir au grand public l’art du vitrail et des maîtres verriers ; dans ce cas précis, celui de l’Atelier Simon-Marq, associé au projet – l’un des plus anciens (sinon le plus ancien) ateliers de vitraux au monde. S’il vous fallait une dernière raison d’y aller, notez que l’exposition d’Eva Jospin dans la galerie voisine est accessible via le même billet d’entrée !

Où ? Grand Palais, avenue Winston-Churchill, Paris 8e

Quand ? Du 10 décembre 2025 au 15 mars 2026

Combien ? 15 € en plein tarif (billet jumelé des expositions de Claire Tabouret et Eva Jospin)