Le Grand Rex se transforme en Poudlard pour un ciné-concert Harry Potter

« Tu es un sorcier, Harry ! » Alors que la première saison de la série Harry Potter est annoncée pour le 25 décembre 2026 sur HBO Max, le Grand Rex propose un ciné-concert du premier film de la saga magique créée par J. K. Rowling, Harry Potter à l'école des sorciers, du 4 au 8 novembre.

Le Yellow Socks Orchestra et ses plus de 80 musiciens, sous la direction de Nicolas Simon, interprétera en direct et en parfaite synchronisation la partition de John Williams pendant la projection du film (en VOSTFR). Un spectacle d’environ deux heures et demie (avec un entracte), qui permettra de revivre plein de moments cultes avec la puissance d’un orchestre symphonique comme la traversée du quai 9 ¾, le Choixpeau magique, ou les matchs de quidditch. C’est sans doute le moment de ressortir votre écharpe Gryffondor.

Quand ? du 4 au 8 novembre 2026, 15h et 20h30.

Où ? Grand Rex, 5 boulevard Poissonnière, Paris 2e.

Combien ? de 25 à 99 €.