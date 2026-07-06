© nerdtalk.de | Le Grand Rex vend ses fauteuils de cinéma à partir de 30 € ce jeudi seulement

À l’occasion de la modernisation et de la montée en gamme de sa salle 7, l’institution remplace ses sièges et les propose au grand public à un (très) bon prix.

Le célèbre Grand Rex, élu plus beau cinéma du monde par Time Out en 2025, met en vente jeudi 9 juillet à 10h les anciens fauteuils de sa salle 7, encore en parfait état. Rendez-vous à l’entrée située rue Poissonnière, dans le 2e arrondissement. Attention, pas de réservation ni d’exception : c’est premier arrivé, premier servi, dans la limite des stocks disponibles. Il va donc falloir libérer son jeudi matin et courir faire la queue dès 10h si vous voulez avoir la chance de repartir avec le vôtre.

Trois options différentes pour (re)décorer votre intérieur seront proposées : le fauteuil bleu uni classique à 30 €, la version bleue brodée « REX » à 40 €, et le combo pour deux, le fauteuil duo brodé à 60 €.

Cette braderie accompagne la nouvelle phase de rénovation du cinéma parisien. Cet été, la salle 7 sera entièrement repensée et équipée d’un mobilier sur mesure, dans la lignée des travaux estivaux menés par le Grand Rex depuis plusieurs années. Le hall desservant les salles 4, 5, 6 et 7, ainsi que les toilettes, fera lui aussi peau neuve.

Où ? Le Grand Rex (entrée rue Poissonnière), Paris 2e.

Quand ? jeudi 9 juillet, dès 10h