Le joaillier italien Pomellato s’expose au Palais de Tokyo

Le joaillier milanais Pomellato investit le Palais de Tokyo avec une exposition gratuite retraçant ses révolutions joaillières, entre pièces d’archives, campagnes iconiques et vision très contemporaine de la féminité.

Que l’on puisse ou non s’offrir ses créations, il est possible de découvrir gratuitement la vision unique du joaillier milanais jusqu’au 20 juillet, grâce à la première exposition parisienne dédiée à Pomellato.

Fondé à Milan en 1967 par Pino Rabolini, Pomellato s’est fait un nom dans le monde de la joaillerie en imaginant des pièces “faciles à porter”, davantage en phase avec son époque. Une vision novatrice, voire révolutionnaire, comme le suggère le titre de la première exposition parisienne dédiée à la maison, organisée du 27 juin au 20 juillet 2026 au Palais de Tokyo : Pomellato - Le joaillier révolutionnaire. Conçu comme un parcours immersif mêlant design, joaillerie et photographie, l’événement explore une série de révolutions dans le style et la conception des bijoux, mais aussi dans la manière de les présenter.

Cette approche moderne de la joaillerie s’est notamment incarnée dans des campagnes publicitaires signées par de grands photographes de mode, parmi lesquels Helmut Newton, Gian Paolo Barbieri, Horst P. Horst, Herb Ritts ou Lord Snowdon. Une première dans ce secteur, qui a donné naissance à des images marquantes immortalisant autant les bijoux que les femmes qui les portent, au service d'une vision de la féminité puissante, inclusive et librement choisie”. Une vision également prolongée par la création de la plateforme Pomellato for Women, qui défend l’égalité des sexes, la diversité et l’inclusion.

Une ode à la féminité, donc, mais aussi une invitation à s’émerveiller devant 191 pièces de joaillerie, dont 139 issues des archives de la maison.