Un bâtiment parisien classé parmi les 9 plus beaux édifices Art déco du monde par "Time Out"

Le Palais de Tokyo, bloc musclé du 16e arrondissement, vient d’être élu parmi les neuf plus beaux bâtiments Art déco du monde par "Time Out".

Dans notre classement international des plus beaux bâtiments Art déco du monde, un monument parisien se distingue : le Palais de Tokyo.

L’Art déco, un style né à Paris

L’histoire commence ici. En 1925, Paris accueille l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes. Le monde entier se presse entre les ponts Alexandre III et des Invalides pour découvrir ce que la modernité a de plus raffiné à offrir. Le terme « Art déco » ne naît pas officiellement ce jour-là, mais dans les faits, tout y est : lignes géométriques, motifs stylisés, matériaux nobles, volumes futuristes. L’influence de cette exposition s’étend rapidement bien au-delà des frontières françaises.

Près d’un siècle plus tard, ce style né dans la capitale a laissé des empreintes majeures partout sur le globe, des gratte-ciel de New York aux promenades côtières de Mumbai. Pour célébrer cette esthétique toujours aussi captivante, Time Out a sélectionné les neuf plus beaux bâtiments Art déco au monde. Et Paris y occupe fièrement sa place.

Le Palais de Tokyo, un chef-d’œuvre Art déco parisien parmi les plus beaux du monde selon Time Out

C’est dans le 16e arrondissement que trône notre contribution au classement : le Palais de Tokyo. Construit pour l’Exposition internationale des arts et techniques de 1937, ce bâtiment monumental incarne la maturité du style Art déco dans sa version la plus épurée et la plus imposante. Deux ailes reliées par une colonnade, un grand bassin rectangulaire, une fontaine centrale, des volumes massifs : l’ensemble impressionne par sa symétrie et sa puissance.

Mais au-delà du béton, ce sont les détails qui comptent. Les frises sculptées par Alfred Auguste Janniot, représentant des figures humaines stylisées, apportent au lieu une grâce narrative qui contrebalance la rigueur de son architecture. Résultat : un monument à la fois solennel et sensible, où l’art s’inscrit dans la pierre.