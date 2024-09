Le Macki Festival revient pour un week-end gratuit dans un parc de 15 hectares

C’est le plus doux de tous les afters. Comme depuis huit ans, le Macki, cette union festivalière du label Cracki et du collectif La Mamie’s, s’apprête à ensoleiller votre rentrée avec son Off gratis, qui s’ébrouera les 14 et 15 septembre dans les 15 hectares du parc de la Bergère de Bobigny.

Une dizaine d’artistes électroniques

Sur les deux jours, de 14h à 23h, ce sont une dizaine d’artistes électroniques qui se relaieront pour mettre du son, sur des fréquences assez élastiques. Outre les tenanciers de La Mamie’s, on sera bringuebalés par le Norvégien Skatebard aux ectasiques balles italo, la rebondissante selecta du résident de La CREOLE Sylvère, ou celle ultra-lâche de Naomi Clément, mêlant bass music, baile funk et remix dingos.

On est aussi pas mal curieux de voir ce que donneront les formules live de la productrice new gen Waralu et du rappeur franco-camerounais Mikano. Et comme lors du festival, des croisières dansantes (oui oui) vogueront depuis le quai de la Loire avec notamment à la barre les zozos de Cracki. Bonne rentrée.

Quand ? samedi 14 et dimanche 15 septembre 2024 (14h-23h et 14h-22h).

Où ? parc de la Bergère, chemin Latéral, 93000 Bobigny.

Combien ? Gratuit.