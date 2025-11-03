Le marché de Noël de la Défense revient en version XXL pour son édition 2025

Si vous êtes passé par la Défense ces derniers jours, vous avez pu constater que quelque chose de grand s’y préparait : c’est le plus gros marché de Noël d’Ile-de-France qui fait son retour ! Après avoir accueilli plus de 1,5 million de personnes sur le parvis de la Grande Arche en 2024, 2A Organisation voit encore plus grand pour cette 30e édition du marché de Noël de la Défense avec 300 chalets annoncés !

Sur les quelque 13 000 m2 qu’occupera l’événement du 13 novembre au 28 décembre 2025, on trouvera des stands de producteurs et d’artisans, des tas d’endroits pour se poser et manger des plats avec du fromage fondu dedans, ainsi qu’une patinoire – agrandie elle aussi – et quatre manèges !

De nombreuses animations (dont le programme sera bientôt dévoilé) sont bien sûr prévues, avec afterworks, concerts, DJ sets, installations artistiques et pères Noël à gogo dans les allées… A noter que ce marché de Noël se veut écoresponsable dans les matériaux utilisés pour fabriquer les chalets, mais aussi solidaire avec une consigne qui permettra de reverser des fonds à Ruban Rose et d’autres associations caritatives.

Quand ? du 13 novembre au 28 décembre 2025.

Où ? parvis de l’Arche, 92800 Puteaux.

Combien ? accès libre.