Le meilleur glacier éphémère de l’été rouvre ses portes dans le Marais

Ça devient l’habitude de l’été. Depuis 2023, Zélikha Dinga, meilleure designeuse culinaire aux Time Out Paris Food & Drink Awards 2024, pose sa guitoune à merveilles glacées dans une cour du Marais pour rafraichir le chaland au courant. Cette année le nom change (benvenuto a Il Gelato Museo) mais l'adresse demeure. Ce sera au musée de la Chasse et de la Nature. Le principe reste intangible : des glaces artisanales réalisées avec des produits méticuleusement sourcés et la volonté du travail bien fait appris chez Mara dei Boschi à Turin.

Que va-t-on se glisser dans le cornet du 18 juin au 19 juillet 2026 ? Les quatre parfums artisanaux qui nous ont déjà régalés les années précédentes : pistache de Sicile, noisette du Piémont, fior di latte au lait entier fermier ou le désormais classique chocolat noir intense. Une offre agrémentée au fil des jours de quelques surprises sorties de la turbine en collab avec des chef(fe)s.

Quand ? Du 18 juin au 19 juillet, du mercredi au dimanche de 14h à 19h

Où ? 62 rue des Archives, Paris 3e

Par ici pour se rafraîchir avec d'autres glaciers