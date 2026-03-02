Installé dans un atelier caché du 6e, la cheffe Erika Blu célèbre la cuisine de la Botte à la lueur des bougies,

L’Atelier Renata, le fantastique restaurant marseillais, revient, cette année encore, infuser un peu de poésie et de tempo lento dans la folie de la Fashion Week. Depuis 2024, il prend ses quartiers dans le cocon de l’atelier Lardeur, au fond d’une cour de la rue du Cherche-Midi. Un lieu magique, insoupçonnable depuis la rue, encore habité par les œuvres de ses anciens occupants, Raphaël et Gérard Lardeur, des maîtres verriers et sculpteurs.

Baptisée l’Educazione Italiana, cette expérience aussi culinaire que sensorielle va proposer, à la lumière des bougies, une promenade parmi les recettes traditionnelles de la cucina povera réalisées avec minutie par la cheffe (et guitariste) Erika Blu. Un moment suspendu, un menu unique (125 €) qui promet de vous faire découvrir le vrai sens de manger à l’italienne, alors que la cuisine de la Botte est désormais classée au patrimoine immatériel de l’humanité par l'Unesco.

Où ? Atelier Lardeur, 79 rue du Cherche-Midi, Paris 6

Quand ? Du 2 au 7 mars, tous les soirs à 20h

