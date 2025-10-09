Le Meurice dévoile une suite futuriste éphémère pour une expérience sensorielle unique

Du 8 octobre au 31 décembre 2025, l’hôtel Le Meurice dévoile une suite éphémère entièrement repensée comme une œuvre d’art immersive. Ou quand le plus vieux palace de Paris se réinvente en terrain d’expérimentation.

Du 8 octobre au 31 décembre 2025, soit juste après la Paris Fashion Week et à l’approche d’Art Basel Paris, puis des fêtes de fin d’année, Le Meurice décolle vers le futur, entre design, digital et bien-être. Exit les dorures et le velours, place à une suite éphémère qui se vit comme une œuvre d’art. Le palace de la rue de Rivoli, d’habitude si sage, s’offre un shoot d’avant-garde et d’audace sensorielle. Pour imaginer cette suite pas comme les autres, le « palace parisien, où les plus grands artistes et esprits libres trouvent l’inspiration » s’est associé au label franco-argentin Things From., fondé par Géraldine Boublil, consultante mode et styliste parisienne, et Jessica Solnicki, architecte et créatrice du studio Isska à Buenos Aires.

© Le Meurice

La nouvelle suite du Meurice où l’on dort dans une œuvre d’art immersive

La Suite 1835 ne joue pas dans la même catégorie que les autres. Les moulures et boiseries d’époque sont toujours là, mais elles cohabitent désormais avec des surfaces métalliques et un mobilier lumineux. L’ambiance reste feutrée, mais tout paraît différent : un peu comme si le Meurice avait troqué son classicisme pour une vision plus audacieuse du luxe.

Imaginé à Buenos Aires par le studio Isska, le mobilier a été conçu spécialement pour cette installation éphémère. Certaines pièces s’illuminent peu à peu, suivant un scénario lumineux intégré à l’espace. Au centre, un tapis en aluminium capte la lumière et sert de socle à une installation sonore et visuelle en mouvement permanent. Le lieu garde sa noblesse d’origine, mais parle un langage plus contemporain.

© Le Meurice

La chambre attenante pousse l’expérience encore un peu plus loin. Repensée comme un espace de méditation, elle invite à la contemplation : les sons, les lumières et les œuvres digitales générées par intelligence artificielle se répondent subtilement. Au milieu, un cube en miroir diffuse une création visuelle en constante évolution, rythmée par un système quadriphonique qui synchronise la lumière et le son.

© Le Meurice

Pour ne rien gâcher, un menu signature, imaginé spécialement pour l’occasion, sera proposé en room service durant toute la durée de l’installation.

Où ? Hôtel Le Meurice, 228 rue de Rivoli, Paris 1er

Quand ? Du 8 octobre au 31 décembre 2025

Combien ? À partir de 3 850 € la nuit (une partie des bénéfices reversée à l’ENS AAMA)