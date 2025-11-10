Paris

Inscrivez-vous

Paris

Actualités

Le Midi-Minuit de Ducasse Baccarat se mue en bar à vin pour l’automne

Le sommelier Fabrice Langlois prend les commandes du bar du Ducasse Baccara pour deux mois de grands crus

Antoine Besse
Écrit par
Antoine Besse
Journaliste
Fabrice Langlois sommelier
© Bertille Chabrolle
Publicité

Petite pause pour les cocktails signature au Midi-Minuit. C’est en effet le sommelier de la maison, Fabrice Langlois, qui prend les rênes du bar du Ducasse Baccara en novembre et décembre. Il y proposera une carte de dégustation d’une quarantaine de références, en bouteille comme au verre, avec un large panel de prix : brillant Vosne-Romanée de Nicole Lamarche, immense Hermitage de Jean-Louis Chave ou, nettement plus accessible, Terrasses du Larzac du domaine Cassagne & Vitailles…

Verre de vin
© Bertille Chabrolle

Petits plats et grands verres

À partir de 19 h, il sera possible de profiter de ses précieux conseils pour des accords au cordeau avec les assiettes servies au bar : Saint-Jacques, bœuf braisé, foie gras… Fabrice Langlois proposera également des soirées thématiques mets et vins où des viticulteurs viendront présenter leur terroir : le Rhône nord avec Graeme et Julie Bott, vignerons de Côte-Rôtie (le 17 décembre) ; le Rhône sud avec le Château de Beaucastel à Châteauneuf-du-Pape (le 1er décembre) ; et la vallée du Douro avec le domaine Quinta do Noval (le 19 décembre).

Où ? 11 place des États-Unis, Paris 16e
Quand ? Tous les jours de midi à minuit.

Par ici pour d'autres bars à vins !

Vous aimerez aussi
Vous aimerez aussi
Publicité
Back to Top

A propos de nous

Nous contacter

L'offre Time Out

Plan du site
© 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.