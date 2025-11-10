Le Midi-Minuit de Ducasse Baccarat se mue en bar à vin pour l’automne

Petite pause pour les cocktails signature au Midi-Minuit. C’est en effet le sommelier de la maison, Fabrice Langlois, qui prend les rênes du bar du Ducasse Baccara en novembre et décembre. Il y proposera une carte de dégustation d’une quarantaine de références, en bouteille comme au verre, avec un large panel de prix : brillant Vosne-Romanée de Nicole Lamarche, immense Hermitage de Jean-Louis Chave ou, nettement plus accessible, Terrasses du Larzac du domaine Cassagne & Vitailles…

© Bertille Chabrolle

Petits plats et grands verres

À partir de 19 h, il sera possible de profiter de ses précieux conseils pour des accords au cordeau avec les assiettes servies au bar : Saint-Jacques, bœuf braisé, foie gras… Fabrice Langlois proposera également des soirées thématiques mets et vins où des viticulteurs viendront présenter leur terroir : le Rhône nord avec Graeme et Julie Bott, vignerons de Côte-Rôtie (le 17 décembre) ; le Rhône sud avec le Château de Beaucastel à Châteauneuf-du-Pape (le 1er décembre) ; et la vallée du Douro avec le domaine Quinta do Noval (le 19 décembre).

Où ? 11 place des États-Unis, Paris 16e

Quand ? Tous les jours de midi à minuit.

