Actualités

Le musée des impressionnismes consacre une exposition exceptionnelle aux débuts de Monet à Giverny

Cent ans après la mort de Claude Monet, le Musée des impressionnismes Giverny revient sur ses débuts à Giverny, entre 1883 et 1890. Les années où le peintre s’installe, s’enracine et pose les bases du paysage qui deviendra son œuvre.

La Rédaction
Claude Monet (1840-1926), Autoportrait au béret, 1886. Huile sur toile, 56 x 46 cm Collection particulière © Tous droits réservés / Roy fox Fine Art Photography
Du 27 mars au 5 juillet 2026, le Musée des impressionnismes Giverny consacre une exposition aux premières années passées par Claude Monet à Giverny, entre 1883 et 1890. Organisé à l’occasion du centenaire de sa disparition, le 5 décembre 1926, le projet baptisé Avant les nymphéas. Monet découvre Giverny, 1883-1890 revient sur une période déterminante dans la trajectoire de l’artiste.

Arrivé à Giverny en 1883, le peintre s’installe dans une maison qu’il loue d’abord, avant de l’acheter à la fin de la décennie. Durant ces années, Monet explore méthodiquement les paysages environnants : champs de coquelicots, peupliers, prairies, collines, rives de l’Epte et de la Seine. Il observe les transformations du décor au fil des saisons et des conditions météorologiques, étudiant les effets de lumière, de brouillard ou d’ensoleillement, au cœur de sa recherche picturale.

L’exposition réunit une trentaine d’œuvres réalisées sur place. Présentées à proximité de leur lieu de création, elles permettent d’appréhender la manière dont Monet s’approprie progressivement le paysage de Giverny, avant d’engager la transformation de sa propriété et la création du jardin qui occupera une place centrale dans la suite de son travail.

Quand ? du 27 mars au 5 juillet
Où ? 99 rue Claude Monet, 27620 Giverny

