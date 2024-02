Le musée du Louvre va organiser des visites sportives et dansées au lever du jour

Coucou, c’est la minute car(t)dio. Pendant le confinement, le chorégraphe Mehdi Kerkouche avait cassé Internet avec son concept vidéo collaboratif “On danse chez vous”. En 2024, il vous invite à danser au musée du Louvre au lever du jour, dès 8h, dans des salles encore vides de visiteurs. Une course tantôt méditative, tantôt effrénée au cœur des œuvres d’art, entre yoga, disco et dancehall, animée par des coachs et danseurs proches du chorégraphe. RIP le sens de visite, vive le sens du rythme.

Une vingtaine de séances sont prévues entre le 24 avril et le 4 mai, puis entre les 22 et 31 mai (hors mardis, dimanches et jours fériés). Parmi les profs, vous pourrez tomber sur Céline Baron, qui fait partie de la troupe d’Angèle, la yogini Laure Dary ou la reine du dancehall Queensy Blazin’. Récupération active oblige, votre billet vous permettra d’accéder (quand vous le souhaitez dans la journée) à l’ensemble du musée ainsi qu’à l’exposition temporaire L’Olympisme. Une invention moderne, un héritage antique. Premier effort à fournir, et pas des moindres : être les premiers sur le coup à l’ouverture de la billetterie.

Où ? musée du Louvre, Paris 1er

Quand ? du 24 avril au 31 mai 2024

Combien ? "Courez au Louvre" - ouverture prochaine de la billetterie ici