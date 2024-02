Le mythique Bateau Phare relance ses soirées club (et on vous dit quand en exclu)

C’est un vieux gréement de la fête qui s’apprête à se remouiller la nuque ! Six ans après ses dernières noces (c’était le 3 février 2018), on est en mesure d’annoncer que l’iconique Bateau Phare – oui, ça s’écrit comme ça maintenant – rouvrira sa cale et ses ponts aux teufs à partir du 1er mars 2024.

Au-delà de l’orthographe, le navire a surtout bénéficié d’un gros lifting avec « des ponts intermédiaires intégralement refaits, un nouvel agencement et une nouvelle déco », nous lâchent les gérants du lieu. « Et on a aussi installé de nouveaux systèmes-son et entièrement refait l’insonorisation. »

Côté prog

Pour s’occuper de la bande-son, on retrouve Lou Liétard, ancienne directrice de La Java. Du jeudi au samedi de 20h à 2h (jusqu’à 6h les samedis et dimanches), on reviendra gigoter au pied du pont de Tolbiac devant « des artistes locaux de styles variés, alternatifs » avec des musiques du monde ou du rock le jeudi, des musiques électroniques le vendredi, du rap le samedi et du cabaret/spectacle vivant le weekend.

En parallèle, le Bateau Phare ouvrira ses différents espaces à des événements type blind test, et dès les beaux jours venus, tout le monde en terrasse, avec « des activités ludiques, des ateliers de loisirs artistiques et de bien-être et des événements associatifs ». Pas de mytho : le 1er mars, c’est au Bateau Phare que ça se passe.

Quand ? à partir du 1er mars 2024.

Où ? 3 Port de la Gare, Paris 13e.