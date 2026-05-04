Le nouveau lieu XXL de la porte de la Chapelle ouvre ses portes le 7 mai

Annoncé d’abord à la rentrée 2025, puis début 2026, Central Chapelle a enchaîné les retards comme un ancien président les yaourts à la Santé. Mais ça y est, on connaît la date d’inauguration : le 7 mai. On va enfin pouvoir découvrir cette très vaste salle polyvalente, imaginée par Allo Floride (qui s’occupe déjà du Sacré et du Dock B mais aussi d’artistes comme Kiddy Smile, Mosimann ou Cassius). Intégré à l’Adidas Arena, l’espace de 3500 m2 dessiné par Faar architecture a carrément de l’allure et mêle resto, café, bar, terrasses et salle de concert/clubbing.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Central Chapelle (@central.chapelle)

Ce qu’il ne faut surtout pas appeler un food court (le mot porte malheur maintenant) va proposer quatre comptoirs de solides sous le même toit : des pizzas signées Za ! ; 50 nuances de sandwichs par Collé Braisé ; des grillades afro-caribéennes chez DNA du chef Diadié Diombana et du poulet frit chez GARØØM de Clotaire Poirier (finaliste Top Chef 2024). Côté culture, pour l’instant la programmation reste légère avec une nuit Planet House le 23 mai, un concert de Femtanyl le 23 juin… et Kiddy Smile en novembre

Avec Central Chapelle et Plantation, la porte de la Chapelle va peut-être se placer sur la carte des sorties parisiennes !

Où ? 4, esplanade Alice Milliat, Paris 18