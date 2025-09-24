Deux grands chefs au casting du Central Chapelle

On ne pourra pas dire que les JO n’ont pas transformé le quartier de La Chapelle ! Après la sortie de terre de l’Adidas Arena, la rénovation de la rue de la Chapelle (ornée depuis cet été des statues de Femmes en Or), voilà que s’annonce Central Chapelle, un vaste complexe de 3 500 m² mêlant restauration, bar, scène et club, installé sous le gymnase Alice Coachman, au niveau du tipi en bois.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Central Chapelle (@central.chapelle)

On en sait plus sur le (mini) food court qui va ouvrir le 4 novembre. Sur les quatre comptoirs prévus, on en connaît pour l’instant trois et ça s’annonce pas mal. En plus de celui proposé par Collé Braisé, le traiteur co-organisateur du lieu (avec le label de musique Allo Floride), qui va proposer des assiettes bistrots, il y aura Dibi Chérie du chef Diadié Diombana (Bouyon), qui enverra d’affriolantes grillades afro-caribéennes, et Clotaire Poirier pour sa première adresse de street food autour du poulet frit. Reste à savoir si cela va suffire pour attirer les clients dans ce quartier loin des bases habituelles…

Où ? 56 bd Ney, Paris 18e

Quand ? A partir du 4 novembre