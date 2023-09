Après quatre mois de travaux, le Rex Club rouvre ses portes (et on vous dit tout)

Le 8 avril 2023, le Rex Club fêtait ses 35 ans, plastronnant comme un pingouin au championnat du monde de ventriglisse avec une noce XXL prenant place sur quatre pistes de danse de la capitale. L’été venu, le club a fermé ses portes pour un gros lifting. Ce dernier est terminé, et avant l’ouverture officielle le 12 octobre, on vous raconte – sans images, ils veulent ménager l’effet de surprise – tout ce qui vous attend dans ce Rex nouvelle génération.

Niveau déco, le studio Gazelles s’est chargé de polisher tous les bars tandis que l’emblématique cabine de DJ, sorte de vigie du fond du club, va disparaître au profit d’une installation amovible façonnée par le studio de design Matière Noire, responsable des deux installs luminescentes au Sacré et au club Carbone. Quid du système-son, considéré comme le nec plus ultra à Paris ? « Il restera une référence », nous glisse-t-on. « Avec un système de diffusion d&b upgradé et des enceintes nouvelle génération. »

© Rex Club

En ce qui concerne la prog, la ligne sillonnera encore les générations et les chapelles électroniques. A partir du 12 octobre, on y croisera Jennifer Cardini, Miley Serious, Marcel Dettmann, Camion Bazar, Acid Arab, DJ Deep ou Partiboi69 et Chez Damier. Echauffez-vous, la reprise sera sportive au 5 boulevard Poissonnière.

Quand ? Réouverture prévue le 12 octobre 2023.

Où ? 5 boulevard Poissonnière. Paris 2e.