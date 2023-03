Le Rex Club célèbre ses 35 ans avec une soirée dans quatre clubs parisiens

C’est le club historique de chez historique de Paris ! Le Rex Club, la mythique cathédrale électronique de la capitale, reconnue notamment pour son son d’orfèvre, soufflera vendredi 7 avril ses 35 chandelles avec une soirée tamponnée du sceau de l’immanquable. Et plutôt que la jouer solo, le Rex se dépliera en quatre, investissant en plus de sa propre piste trois autres clubs parisiens qui partagent le même esprit : le Badaboum, le Sacré et la Machine du Moulin rouge.

Tricotée par le programmateur du Rex Antoine Molkhou, l’affiche (paritaire et 100 % française) d’une quinzaine de noms entremêle les générations qui ont marqué le club, les teintes électroniques et les ambiances des différents clubs. Commençons par le plus Rex de tous les disc-jockeys : Laurent Garnier poussera les potards au cours de la soirée. Reste à savoir où ? Au Rex ? Sans doute. Partout ? Tout est possible avec lui. A ses côtés, on se réjouit aussi de trouver Belaria et sa house amphétaminée (qui avait ambiancé les Time Out Awards début février au Palais de Tokyo), Chloé, électronicienne en cheffe de la soirée Lumière Noire, Miley Serious et son acid punk, et d’autres habitué(e)s du club, Mézigue, Sentimental Rave ou Molly. Enfin, les anciens lâcheront un grand sourire à l’évocation des noms de D’Julz et DJ Grégory. Le genre de soirée dont on reparlera dans 35 ans !

Quoi ? 35 ans du Rex Club

Quand ? Vendredi 7 avril 2023

Où ? Dans quatre clubs à Paris

Combien ? Selon les soirées (Billetterie : Rex, Badaboum, Machine, Sacré)