Le Palais de Tokyo vous propose de passer une nuit dans son appartement caché

Le 28 août prochain, le Palais de Tokyo vous propose de réaliser un de vos fantasmes et de venir dormir dans une appartement caché au sein du musée d’art contemporain. Le lieu, qui sert habituellement à accueillir les artistes en résidence, se transforme en chambre d’hôtel pour un soir, en collaboration avec Staycation.

Un jeu-concours permettra à deux personnes de passer une nuit de rêve dans un des plus beaux musées de Paris, qui commencera par une visite guidée avec un médiateur autour des expos du moment (les peintures XXL de Vivian Suter et les vêtements-images de Chalisée Naamani notamment).

Palais de Tokyo

Et à minuit, direction l’appartement des artistes ! Là, dans une déco dans le ton tout en béton du musée, vous attendra une bouteille de Double Trouble, la cuvée spéciale du Palais de Tokyo. Après, il ne restera plus qu’à kiffer le moment, avant de réfléchir à l’endroit où placer le lit à baldaquin mobile pour une nuit bien feng shui ! Et le matin, on vous amènera un petit-déjeuner rempli de viennoiseries au saut du lit !

Pour tenter le coup, il faudra aller traîner sur les comptes Instagram de Staycation et du Palais de Tokyo à partir du 18 août, jour de l’ouverture du concours ! Bonne chance !