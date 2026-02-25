Le Palais Galliera consacre une grande exposition à la mode du 18e siècle

Du 14 mars au 12 juillet 2026, le Palais Galliera remonte au siècle des Lumières avec « La mode du 18e siècle. Un héritage fantasmé ». Silhouettes, textiles et pièces rares retracent l’influence durable de cette période charnière, dont les codes continuent d’imprégner la création contemporaine.

Chanel, Christian Dior, Louis Vuitton, Christian Lacroix, Vivienne Westwood, Dries van Noten. Six noms, trois siècles et une même obsession : le 18e. Corsets carapaces, hanches architecturées, soies à la brillance insolente… Le vocabulaire des Lumières continue d’infuser la mode d’aujourd’hui. C’est ce dialogue que proposera le Palais Galliera avec l’exposition « La mode du 18e siècle. Un héritage fantasmé », accrochée du 14 mars au 12 juillet 2026.

Derrière les clichés de marquises poudrées, le 18e n’a rien d’un bibelot. Les silhouettes explosent, les étoffes gagnent en sophistication, les ornements prennent le pouvoir, les coiffures montent en flèche. Surtout, un vieux monde vestimentaire disparaît, et à sa place s’installe une nouvelle grammaire du corps, de l’allure, de la représentation. Dans les salles, plus de 70 silhouettes dialogueront avec accessoires, textiles, dessins et photographies issus des collections du musée. Certaines pièces, restées longtemps dans l’ombre, referont surface : la robe à la française, la robe volante et, pièce manifeste, le corset de Marie-Antoinette, montré avec parcimonie tant sa conservation exige des précautions extrêmes.

© Paris Musées - Palais Galliera, musée de la Mode de Paris

En confrontant des silhouettes du 18e siècle à des créations postérieures, le Palais Galliera met en évidence la continuité de cet héritage dans l’histoire de la mode. Après 1945, la couture française réactive les codes du siècle des Lumières pour valoriser l’excellence de ses ateliers et affirmer son rayonnement international. Cette esthétique, relayée par la presse illustrée, le cinéma et la culture visuelle de masse, s’impose progressivement comme un répertoire formel immédiatement identifiable. Déjà sous le Second Empire, le 18e siècle avait été réinterprété dans un contexte de profondes mutations politiques et sociales. De quoi confirmer sa capacité à réapparaître comme référence à différentes périodes de l’histoire.