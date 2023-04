Le Paris Beer Fest fait mousser le Grand Paris

Belote, rebelote et dix de bière ! Le Paris Beer Festival, grande kermesse de la bière artisanale organisée par le Paris Beer Club, revient du 8 au 14 mai pour sa dixième édition qui, comme les précédentes, se décline en deux temps : un début de semaine avec une trentaine de dégustations et d’événements à tireuse-larigot dans tout le Grand Paris et un final sur deux jours à Ground Control.

Dans les déambulations houblonnées, on repère par exemple cet atelier spécial Bretagne de pairing bière et beurre/fromage au Ker Beer (Paris 14e) ou ce petit train qui va rallier le Nautilus (9e), la Brasserie de la Goutte d’Or (18e) et Octopussy (17e). Faites chauffer le Navigo car le festival explose aussi les limites du périph comme avec cet accord mets et mousse à déguster chez The Great Brewery (Nogent-sur-Marne).

Le final va être l’occasion de goûter plus de 200 bières artisanales (à partir de 1 €) et des éditions limitées comme cette double IPA réalisée en collab avec Gérard Baste des Svinkels, célèbre combo de hips-hop, ou une porter à base de porto réalisée avec des brasseurs portugais. Mais il y aura aussi des causeries, des animations surprises, des food trucks pour éponger… Info importante : 50 % du montant des dégustations de bières sera reversé aux microbrasseries participantes.

Programme complet ici

Quoi ? Paris Beer Festival

Quand ? Du 8 au 14 mai 2023

Où ? Du 8 au 12 mai : dans plein de brasseries d’Ile-de-France. 13-14 mai à Ground Control, 81 rue du Charolais, Paris 12e

Combien ? 6 € pour le week-end avec verre de dégustation. Réservation ici