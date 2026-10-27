Le Paris Saint-Germain élu meilleur club de l’année 2026 lors de la cérémonie du Ballon d’Or

Après son doublé en Ligue des Champions en mai dernier, le Paris Saint-Germain a logiquement reçu le trophée du meilleur club masculin du monde lors de la 70e cérémonie du Ballon d’Or 2026 à Londres lundi soir. Alors que ses coéquipiers jouaient un match au Parc des Princes contre Lyon (victoire 2-0), Ousmane Dembélé, lauréat du Ballon d'Or 2025, est monté sur scène pour récupérer le trophée au nom de toute l'équipe. « Au nom du PSG, merci. On a créé un groupe et un club incroyable, on se bat les uns pour les autres et on essaie de donner du plaisir aux spectateurs, aux gens neutres, et à nos haters », s’est-il amusé.

Pour couronner une saison 2025-2026 historique, le club de la capitale a placé un record de 10 joueurs parmi les 30 nommés de la liste finale. Le ballon d'Or masculin a été décerné cette année à l’attaquant anglais Harry Kane, auteur d’une saison record avec le Bayern Munich. La Barcelonaise Alexia Putellas remporte de son côté le troisième Ballon d'Or féminin de sa carrière.