Demain, mardi 17 février, le PSG jouera à Monaco la manche aller des barrages de la Ligue des champions dont il est le tenant du titre. Ce même jour sera célébré le Nouvel An lunaire et le passage à l’année du Cheval de Feu, que le club rouge et bleu a décidé d’honorer d’un chapelet d’initiatives inédites flirtant avec la mode, le sport et la culture.

Deux collabs mode

Si le Stadium Tour (la visite du Parc) sera mis à jour avec distribution de gâteaux traditionnels et l’édification d’un arbre à souhaits, c’est surtout le vestiaire du PSG (et le vôtre) qui va faire peau neuve. Ce samedi 21, contre Metz en Ligue 1, l’équipe masculine étrennera deux tuniques (une pour l’échauffement et l’autre pour le match) tricotées par la marque shanghaïenne Team Wang, déclinant notamment le caractère calligraphique signifiant « cheval ».

© PSG

Lesquelles seront disponibles en ligne et dans les boutiques du club, tout comme trois autres pièces, cette fois-ci imaginées par Pièces Uniques, la firme parisienne du créateur Edmond Luu. Les supporters auront le choix entre une veste en denim clair, un hoodie zippé et un t-shirt à manches longues, tous trois siglés au dos du culte « Ici C’est Paris ».

Plus de Nouvel an Lunaire

Grande célébration de l’arrivée du printemps en Chine – mais aussi en Corée du Sud, Viêt Nam, Indonésie, Thaïlande, Malaisie ou Singapour –, cette nouvelle lune indique l’entrée dans l’année du Cheval de feu, après celle du Serpent du bois. Si vous êtes nés en 1978, 1990, 2002 ou 2014 c’est votre année ! Les festivités de la diaspora asiatique parisienne (et de leurs descendants !) s’étendent du 13 février au 1ᵉʳ mars 2026, et plusieurs quartiers parisiens s’animeront au rythme des défilés, concerts, food markets et autres danses du lion. On vous a sélectionné ici quelques plans pour galoper vers cette année sous le signe de la vitalité, du courage et la détermination. On va en avoir besoin !