Food & Drink Awards 2026 : Time Out investit le Parc des Princes pour fêter les gastronomies du Grand Paris

Pour la quatrième année, les Time Out Paris Food & Drink Awards vont récompenser les meilleurs restaurants et bars de Paris et de sa banlieue.

Et si on célébrait la fierté d’être Parisien(ne) ? Après des JO dont on se souvient encore et une finale de Ligue des Champions dont on n’a pas fini de parler. Paris, mégalopole mélangée, ouverte, résiliente et talentueuse, n’a jamais autant rayonné, et inspiré.

Sur le versant de la gastronomie et des bonnes vibrations, les Time Out Paris Food & Drink Awards, en partenariat cette année avec Ici C’est Paris, nourrissent aussi cette subtile joie de participer à l’histoire et à la vie de la capitale. Après le Palais de Tokyo, l’Espace Niemeyer et le Central téléphonique de Paris, la cérémonie 2026 va se glisser dans un autre bâtiment emblématique de Paris, nexus brutaliste de bonnes énergies, l’immense Parc des Princes !

Comme pour les éditions précédentes, ces Awards représentent plus qu’une récompense, ils dessinent un portrait sensible du kif gustatif de l'année écoulée. Vont être ainsi récompensés le meilleur restaurant et le meilleur bar à cocktails bien sûr, mais aussi les meilleurs casse-dalle, bistrots, apéros, cuisines fusion, pauses dej, gastros de quartier, vibes et pizzas. Un grand écart assumé entre émotions gastronomiques et régals accessibles (ou le contraire), car le plaisir de s’attabler ne se mesure pas en euros !

Et on ne va pas oublier l’humain, des prix spéciaux vont distinguer celles et ceux qui ont su marier gourmandise, inclusivité, audace et humanité. Bref, avec les Time Out Paris Food & Drink Awards 2026, on n’a pas fini de crier : Ici c’est Paris !