Le pass Navigo va augmenter à partir du 1er janvier 2024

Plus vite, plus haut, plus fort : le pass Navigo semble avoir adopté la devise olympique en 2024. Après l’annonce du ticket à 4 € durant les JO, le prix du pass va lui aussi gonfler après les fêtes : à partir du 1er janvier 2024, vous devrez vous délester de 86,40 € par mois, soit 2,30 € de plus.

Un nouveau tarif qui correspond « au coût de l’inflation, et pas un euro de plus », explique lDF Mobilités, qui défend « une hausse maîtrisée ». Parce qu’il faut bien financer l’extension du réseau, entre la prolongation de la ligne 14 vers le sud et le nord, les nouvelles rames et le nouveau terminus en direction de Rosny-sous-Bois pour la ligne 11, sans oublier la prolongation du T3bis vers la porte Dauphine.

Pour adoucir la note, lDF Mobilités a annoncé que, durant les huit prochaines années, les hausses ne dépasseront jamais 1 % grâce à un bouclier tarifaire mis en place dans le cadre d’un contrat avec l’Etat. Un accord qui prévoit notamment l’augmentation de la redevance pour les entreprises et celle de la taxe de séjour pour les touristes, tout ceci afin de « préserver la part payée par le voyageur ».

Dans l’actu ferrée…

Dans le sillage des travaux de prolongement de la ligne 14 vers le nord (Saint-Denis) et le sud (l’aéroport d’Orly), et après déjà de longues plages de fermeture cet automne, Ile-de-France Mobilités a dévoilé lundi 5 décembre une nouvelle guirlande de jours de fermeture pour le premier trimestre 2024. Pour en savoir plus, c’est par ici que ça se passe.