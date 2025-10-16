Le photographe anglais Martin Parr vient signer son nouveau livre lors d’une soirée événement à Ménilmontant

Avis aux amateurs : il sera aussi le seul juge d’un concours photo ouvert à tous !

On vous l’a déjà dit, Ménilmontant est l’un des quartiers les plus cool du monde. Et pour ajouter encore de la coolitude, le génial photographe britannique Martin Parr y passera la soirée d’Halloween, vendredi 31 octobre, dans les locaux de The Analog Club, à l’occasion de la sortie de son autobiographie, Complètement paresseux et étourdi (Éditions Michel Lafon), qui résume sa vie en 150 photos.

L’événement, en accès libre (réservation fortement conseillée sur ce lien) se déroulera dans plusieurs lieux du quartier : The Analog Club, la galerie/boutique dédiée à la photo argentique, située 6 rue Julien-Lacroix, recevra d’abord Martin Parr pour une séance de signatures de 18h à 20h – le livre sera vendu sur place à 40 €.

En parallèle, le resto Les 3 Marmites, la porte d'à côté, diffusera le documentaire I am Martin Parr, puis tout le monde se rejoindra au Plural Café, au 17 rue Julien-Lacroix, pour danser sur le set 100 % vinyles du DJ house parisien Flabaire, en savourant une bière et des bouchées à l’anglaise.

Et pour les amateurs, Martin Parr a aussi accepté d’être le seul juré d’un concours photo. Le thème ? “Accidentally Martin Parr, des images qui capturent l'humour, l'ironie et les petites absurdités de la vie”. Vous avez jusqu’à dimanche 19 octobre minuit pour soumettre vos clichés (en argentique) sur le compte Instagram @the.analog.club.

© The Analog Club

Quand ? vendredi 31 octobre, à partir de 18h.

Où ? rue Julien-Lacroix, Paris 20e.

Combien ? entrée libre, sur réservation.