Le Pitchfork Festival pitche (déjà) sa 13e édition avec 20 premiers noms

La belle saison est à peine entamée que l’on entrevoit l’automne avec les 20 premiers noms du festival Pitchfork, dont la 13e escale parisienne est prévue du 4 au 10 novembre. Média américain de référence sur la musique hors mainstream (pour le dire vite) depuis 1996, Pitchfork a perdu des plumes en janvier dernier, quand le groupe Condé Nast, son propriétaire depuis 2015, a licencié le rédacteur chef, tandis que ce qui reste de la rédaction a été fusionné avec celle de GQ.

Le festival parisien, pour le moment, garde sa ligne avec un grand panorama de l’indie pop/rock et un focus sur la découverte avec un programme avant-garde dans les salles de Bastille toujours plus garni. Dans cette première salve, on est particulièrement aguichés par la pop synthétique éthérée de la Galloise Cate Le Bon, le Nigérian Obongjayar et son disco-funk 2.0 à mettre un paresseux en transe, et par le pape de l’hyperpop Sega Bodega. Aussi sur notre calepin, le rap mystique d’Elsy Wameyo, la violoncelliste Mabe Fratti, et Ugly, groupe de Cambridge dont le rock percute King Krule, rock 70’s et envolées arty. On vous laisse noter ça dans votre agenda.

Quand ? du 4 au 10 novembre 2024.

Où ? dans 10 salles à Paris.

Combien ? selon les concerts.