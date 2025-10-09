Le plasticien Cai Guo-Qiang dit au revoir au Centre Pompidou avec un feu d’artifice géant !

Le 22 octobre, le plasticien chinois ravale la façade de Beaubourg juste avant sa fermeture.

Le Centre Pompidou poursuit son baroud d’honneur en empilant les événements exceptionnels avant sa fermeture pour cinq ans de travaux. Juste avant le take-over du label Because Music, qui tirera le rideau avec tous ses artistes les 24 et 25 octobre, le plasticien Cai Guo-Qiang va faire péter le feu – littéralement – sur la piazza de Beaubourg le 22 octobre.

Adepte de la poudre, en peinture ou en pyrotechnie, l’artiste chinois a imaginé une performance de feux d’artifice en plein jour spécialement conçue pour la façade de Beaubourg. ⁣Intitulée Le Dernier Carnaval, cette performance “de feu et de lumière” s’annonce haute en couleur si l’on en croit le modèle 3D livré par l’artiste (photo).

Conçue en collaboration avec son ChatGPT perso, nommé cAI™, l’œuvre de Cai Guo-Qiang questionnera ainsi le “regard non-humain sur l’histoire de l’art”, devant la façade de ce bâtiment à l’architecture si critiquée. On ne pouvait pas imaginer cérémonie d’adieu plus appropriée ! Le show commence à 17h30, prenez de l’avance, ça s’annonce serré !

Quand ? 22 octobre, 17h30.

Où ? place Georges-Pompidou, Paris 4e.

Combien ? gratuit.